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Категория
Мир
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Премьер-министр Венгрии неожиданно рассказал о родственных связях с Закарпатьем: кем работал его прадед в Мукачево

Глава венгерского правительства в день, когда поминают умерших родственников, рассказал о своём прадеде, который работал в украинском городе Мукачево.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что его прадед Эрьош Лайош был родом из Мукачево в Закарпатье, где работал окружным нотариусом.

Об этом глава венгерского правительства написал в посте на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию у могилы своего предка.

По словам Мадяра, его прадед похоронен в селе Добоз в уезде Бекеш на юго-востоке Венгрии. Деревянное надгробие на его могиле изготовил дед премьер-’ер-министра Эрьош Пал, который родился в селе Кемерё уезда Саболч-Сатмар-Берег, а похоронен в Банде уезда Веспрем.

Мадьяр отметил, что в эти дни венгерские семьи традиционно поминают своих умерших родственников. Он также почтил память своих предков, подчеркнув, что именно благодаря им он стал тем, кем является сегодня, а его дети имеют возможность быть рядом с ним.

«Благодаря им я сегодня здесь и являюсь тем, кем являюсь. И благодаря им сегодня здесь, рядом с нами, могут быть и мои дети», — написал венгерский премьер.

Отдельно он упомянул о недавнем акте вандализма на могиле прадеда в Добозе. По словам Мадяра, неизвестные повредили могилу и уничтожили цветы, однако семья уже восстановила их.

«Тем, кто недавно осквернил могилу моего прадеда в Добозе, сообщаю: я не обижаюсь, а цветы мы уже пересадили заново», — отметил он.

Петер Мадьяр у могилы прадеда

Петер Мадьяр у могилы прадеда

Мадьяр также уточнил, что опубликованная фотография была сделана 16 марта этого года, в день его рождения.

Напомним, недавно во время рабочей поездки премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стал объектом очередной провокации: в него попытались бросить яйцо. Впрочем, нападавший оказался не слишком метким — яйцо так и не долетело до цели.

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