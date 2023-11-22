Премьер Нидерландов Рютте опережает конкурентов на пост генсека НАТО – Bloomberg

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал фаворитом на пост главы НАТО, опережая других кандидатов, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что это еще не решено, поскольку к гонке может присоединиться большее число кандидатов, 56-летний Рютте уже достиг консенсуса среди многих союзников относительно того, чтобы занимать должность по окончании срока полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга.

Рютте завершает 13-летнюю карьеру в должности премьер-министра Нидерландов. Он заявил, что уйдет из политики после формирования нового кабинета после следующих выборов.

Правительства Нидерландов и США общались по поводу шансов Рютте примерно в то время, когда он заявил, что готов работать, сообщает источник издания. Однако сам Рютте не контактировал напрямую со своими американскими коллегами.

Издание пишет, что роль генерального секретаря НАТО будет оставаться критически важной, поскольку война России с Украиной затянется на годы. Главе НАТО нужно будет сбалансировать избегание любых прямых столкновений или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрять союзников поддерживать военную и финансовую поддержку Украины.

Нидерландский лидер столкнется с конкуренцией со стороны балтийских кандидатов Калласа и министра иностранных дел Латвии и экс-премьер-министра Кришьяниса Каринса, недавно заявивших, что готовы вступить в должность.

В то же время, как отмечает издание, Каринс и Каллас могут столкнуться с проблемами, учитывая, что балтийские страны считаются "агрессивно настроенными" по отношению к Москве.

Есть еще некоторое время, прежде чем союзникам придется определиться с новым лидером, в течение которого могут появиться новые соперники.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе после решения РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский сенатор объяснила, когда Украина сможет стать членом НАТО.

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