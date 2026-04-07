Премьер Польши обвинит президента в намерениях втянуть страну в иранский конфликт
Он обвинил президента и его окружение в действиях, которые могут вовлечь страну в противостояние на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в намерениях, которые, по его мнению, могут вовлечь страну в конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом он написал в соцсети X.
Туск резко отреагировал на заявления представителей президентской обстановки, которые, по его словам, допускают возможное участие Польши в поддержке военных действий союзников.
«Люди из „Права и Справедливости“ и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу», — заявил он.
Также польский премьер добавил эмоциональный комментарий в адрес оппонентов.
«Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды», — написал Туск.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «уничтожить Иран за одну ночь».
Мы ранее информировали, что Иран отказался от предложения по завершению войны с США и Израилем, в рамках которой Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения огня.