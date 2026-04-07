ТСН в социальных сетях

Премьер Польши обвинит президента в намерениях втянуть страну в иранский конфликт

Он обвинил президента и его окружение в действиях, которые могут вовлечь страну в противостояние на Ближнем Востоке.

Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в намерениях, которые, по его мнению, могут вовлечь страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети X.

Туск резко отреагировал на заявления представителей президентской обстановки, которые, по его словам, допускают возможное участие Польши в поддержке военных действий союзников.

«Люди из „Права и Справедливости“ и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу», — заявил он.

Также польский премьер добавил эмоциональный комментарий в адрес оппонентов.

«Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды», — написал Туск.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «уничтожить Иран за одну ночь».

Мы ранее информировали, что Иран отказался от предложения по завершению войны с США и Израилем, в рамках которой Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения огня.

Дата публикации
Количество просмотров
74
