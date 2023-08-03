Премьер Польши срочно встретился с лидером Литвы на Сувальском коридоре из-за провокации из Беларуси

Президент Литвы заявил, что Польша, Литва и весь блок НАТО остаются внимательны и готовы к любому возможному сценарию развития событий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 3 августа, срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Встреча состоялась на фоне провокаций со стороны Беларуси, где сейчас расположились "вагнеровцы".

О разговоре сообщил Гитанас Науседа в своем Twitter.

"Продуктивная встреча с польским премьер-министром Матеушем Моравецким на Сувалкском коридоре, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на наших границах. Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси является дополнительным фактором риска для Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся бдительны и готовы к любому возможному сценарию развития событий", — написал лидер Литвы.

Ранее в российской Госдуме заявили, что ЧВК "Вагнера" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы учить белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что им "очень нужен" Сувальский коридор, который разделяет Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью.

Белорусские вертолеты над Польшей: что известно о провокации

Два белорусских вертолета 1 августа пересекли границу с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт. Впрочем, со временем инцидент подтвердили. Воздушное пространство страны пересекли вертолеты, совершавшие учения вблизи границы. Отмечается, что об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на белорусские вертолеты и вызвали белорусского дипломата из-за инцидента.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши"

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