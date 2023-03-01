Премьер Румынии назначил себе советником работа с искусственным интеллектом: каковы его задачи

Правительство Румынии стало первым в мире, имеющий в своем составе работа с искусственным интеллектом.

Правительство Румынии имеет почетный советник с искусственным интеллектом. Его главная задача – собирать мнения румын на разные темы, представляющие общий интерес.

Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Румынии Николае Чуке, написал он у себя на странице Facebook.

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"Правительство Румынии стало первым в мире, которое имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать с публичного пространства мнения румын на разные темы, представляющие общий интерес. Таким образом правительство сможет в любой момент консультироваться с общественным мнением по вопросов, обсуждаемых на уровне исполнительной власти", — говорится в его сообщении.

Глава правительства Чуке подчеркнул, что это проект на 100% румынский – от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.

Напомним, в Украине недавно появился новый чат-бот с искусственным интеллектом (ШИ), который взаимодействует с пользователями и вызвал ажиотаж в мире технологий.

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