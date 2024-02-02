Премьер Румынии отверг заявление главы Генштаба о подготовке к войне с РФ

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отверг заявление главы румынского Генерального штаба Георгицы Влада о необходимости готовиться к возможному распространению агрессии РФ за пределы Украины.

Об этом сообщает издание Euractiv.

"Сохраняем спокойствие, Румыния не будет вступать в войну", — сказал Чолаку.

Премьер подчеркнул, что румынская армия не будет участвовать ни в каких войнах. Следует заметить, что ответ Чолаку появился после того, как Георгице Влад предупредил, что румынам следует готовиться к возможности войны — если Россия добьется успеха в Украине. Кроме того, глава Генштаба Румынии подчеркнул, что следующей целью Москвы может стать Молдова.

Напомним, в СМИ появилась информация, что лидер ультраправой партии "Альянс единства Румынии" Клаудиу Тарзиу заявил о желании "аннексировать некоторые территории Украины" в обмен на выход из НАТО. Он также подчеркнул, что хочет возобновить отношения с Россией, если Москва этого захочет.

Читайте также: