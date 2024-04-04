Премьер Румынии заявил, что поддерживает объединение с Молдовой

Румынский премьер считает, что в Республике Молдова "живут румыны и только румыны".

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения Румынии с Республикой Молдова (в составе Румынии есть свой регион Молдова, который во избежание путаницы в Украине называют Западной Молдовой).

Об этом сообщает Romania TV.

"Я поддерживаю союз Республики Молдова с Румынией, мне никто не может этого запретить: это мое право! Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова и Румынии. Что это будет сделано в рамках ЕС, или что мы найдем другой путь.. Однозначно!" – заявил румынский премьер.

Политик считает, что Молдова "устойчива благодаря помощи Румынии".

"Румыны живут в Республике Молдова, такие как и я. История поступила несправедливо… Я не могу изменить прошлое, а настоящее является следствием прошлого. Что я могу сделать вместе с вами, так это построить будущее", – сказал Чолаку.

Он добавил, что в вопросе потенциального объединения инициативу предстоит проявить Молдова.

"Хочу напомнить, что в Республике Молдова живут румыны, только румыны. Я считаю, что наша обязанность как румын – продолжать поддерживать наших румын из Республики Молдова", – также заявил премьер-министр.

Для справки

Заметим, что вопрос объединения Молдовы и Румынии снова поднялся после румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991 году и периодически вытекает в информационном поле.

Сразу поясним, что делать аналогии в отношениях между Молдовой и Румынией и Украиной и РФ совсем некорректно. В Молдове правые партии и националисты выступают за сближение с Румынией и поддерживают переименование молдавского языка на румынский. В то время как критики Бухареста и сторонники названия "молдавский язык" – это преимущественно пророссийские политические силы.

Весной 2023 года в Молдове был принят закон, предусматривающий замену во всех законах и Конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык". Во время голосования молдавские депутаты даже подрались.

Украинское правительство также отказалось от термина "молдавский язык". Отныне государственным языком Молдовы признан румынский.

Молдова vs Румыния: историческая справка

Молдова занимает почти весь исторический регион Бессарабия (южная часть Бессарабии – в составе Одесской области, небольшая северная полоса – Черновицкой области).

Этот регион вошел в состав Румынского королевства в 1918 году. 1940 СССР аннексировал Бессарабию и Северную Буковину, а также небольшой округ Герца (часть старой Румынии, которая никогда не была в составе Буковины или Бессарабии, сейчас — примерно территория бывшего Герцаевского района Черновицкой области).

Румынские националисты, поддерживающие идею România Mare (Великой Румынии), считают, что в состав их государства должна входить не только Республика Молдова, но и Черновицкая и южная часть Одесской областей.

Недавно Румынская Православная Церковь заявила о создании своей структуры в Украине для румын и молдаван. До этого около сотни румыноязычных православных приходов находились в составе УПЦ МП на территории прежде всего Черновицкой, а также Закарпатской и Одесской областей. Религиозные эксперты видят в этом угрозу еще большей изоляции румынского нацменьшинства и даже сепаратизма.