Премьер Швеции "обкатал" БМП CV 90, которые обещали передать украинским военным (фото)

Официально Украина не сообщала, получила ли от Швеции обещанную технику.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером провели тест-драйв боевой машины пехоты (БМП) CV 90.

Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал фото.

"Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", — написал он под фото.

Отметим, официально Украина не сообщала, получила ли от Швеции обещанную технику.

Напомним, в январе премьер Ульф Кристерссон решил передать Украине боевые машины пехоты CV90 и несколько САУ Archer . Во время визита в Киев, 15 февраля, шведский премьер во время брифинга уточнил, что речь уже идет о передаче 51 БМП .

Премьер Швеции Ульф Кристерссон "обкатал" БМП CV 90

Что известно о БМП CV 90

БМП CV90 также можно встретить под названием Stridsfordon 90 – это довольно молодая техника, серийным производством которой с 1993 года занимается компания Hägglunds. Эта машина способна делать множество задач: разведка, эвакуация, огневая поддержка в боевых действиях.

Главная особенность БПМ CV 90 состоит в 40 мм пушке Bofors Defence L/70, которая может уничтожать и наземные, и воздушные цели. Управлением пушки занимается наводчик. Максимальная эффективная дальность составляет 2000 м для наземных целей и 4000 м для воздушных целей.

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