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Премьер Швеции "обкатал" БМП CV 90, которые обещали передать украинским военным (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Премьер Швеции "обкатал" БМП CV 90, которые обещали передать украинским военным (фото)

Премьер Швеции Ульф Кристерссон "обкатал" БМП CV 90

Официально Украина не сообщала, получила ли от Швеции обещанную технику.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером провели тест-драйв боевой машины пехоты (БМП) CV 90.

Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал фото.

"Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", — написал он под фото.

Отметим, официально Украина не сообщала, получила ли от Швеции обещанную технику.

Напомним, в январе премьер Ульф Кристерссон решил передать Украине боевые машины пехоты CV90 и несколько САУ Archer . Во время визита в Киев, 15 февраля, шведский премьер во время брифинга уточнил, что речь уже идет о передаче 51 БМП .

Премьер Швеции Ульф Кристерссон
Премьер Швеции Ульф Кристерссон "обкатал" БМП CV 90

Что известно о БМП CV 90

БМП CV90 также можно встретить под названием Stridsfordon 90 – это довольно молодая техника, серийным производством которой с 1993 года занимается компания Hägglunds. Эта машина способна делать множество задач: разведка, эвакуация, огневая поддержка в боевых действиях.

Главная особенность БПМ CV 90 состоит в 40 мм пушке Bofors Defence L/70, которая может уничтожать и наземные, и воздушные цели. Управлением пушки занимается наводчик. Максимальная эффективная дальность составляет 2000 м для наземных целей и 4000 м для воздушных целей.

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Дата публикации
Просмотры
1451
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