Премьер Швеции призвала Россию к немедленной деэскалации после разговора с Зеленским

Премьер Швеции призвала Россию к немедленной деэскалации после разговора с Зеленским

Премьер-министр Швеции подтвердила поддержку суверенитета Украины.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела 19 января разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. По результатам разговора Андерссон призвала РФ к немедленному понижению напряжения на границах с Украиной.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте премьер-министра.

"Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и программу реформ Украины. Россия должна снизить напряжение на границе Украины", — написала Магдалена Андерссон.

На сайте Офиса президента отметили, что Владимир Зеленский также отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий, чтобы разблокировать мирный процесс и восстановить безопасность стабильности. "Президент Украины и Премьер-министр Швеции приветствовали недавнее заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Владимир Зеленский отметил, что Швеция является важным партнером безопасности нашего государства, и выразил благодарность за практическую помощь, которая уже оказывается в этой сфере", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание во время разговора Зеленский обратил на готовность к углублению взаимодействия в рамках стратегии правительства Швеции по сотрудничеству в вопросах реформ со странами Восточной Европы и дальнейшему двустороннему сотрудничеству в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях.

В заключение премьер-министр Швеции и президент Украины договорились интенсифицировать двусторонний диалог на самом высоком уровне.

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