Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения находится в больнице: хороших новостей нет

Медики некоторое время не могли остановить кровотечение в брюшной полости, где пуля могла повредить внутренние органы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения на его жизнь, совершенного в среду, 15 мая, в городе Гандлове, был доставлен в больницу в Банской Быстрице, где ему делают операцию.

Об этом сообщает Pluska.sk со ссылкой на состоявшийся в больнице брифинг.

По информации издания, после доставки премьер-министра в больницу медики некоторое время не могли остановить кровотечение в брюшной полости, где пуля могла повредить внутренние органы.

Вице-премьер-министр и министр обороны Роберт Калиняк сообщил на брифинге, что у Роберта Фицо серьезная политравма и состояние его здоровья очень тяжелое.

"У нас пока нет хороших новостей. Мы доверяем медперсоналу", — добавил он, отметив, что премьер-министр все еще находится в операционной.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что злоумышленник стрелял в словацкого премьера пять раз.

"Хочу вас заверить, что мы делаем все, чтобы расследовать этот поступок. По предварительной информации, покушение было политически мотивировано и решение о его совершении было принято вскоре после президентских выборов", — добавил глава МВД.

По словам министра, после этого инцидента будет усилена охрана Нацсовета (парламента), чиновников, а также оппозиции и СМИ.

"Это будто мы подошли к порогу гражданской войны", — сказал Шутай-Эшток.

Министр здравоохранения Зузана Долинкова сообщила, что Роберта Фицо сначала доставили в больницу в Гандлове, а затем вертолетом в Банскую Быстрицу.

"Состояние здоровья премьер-министра остается критическим. Он до сих пор в операционной", — сказала она.

Напомним, подозреваемым в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо местные СМИ называют 71-летнего Юрая Чинтулу, писателя из города Левице, который как бывший сотрудник частной службы безопасности вполне законно владел огнестрельным оружием.

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