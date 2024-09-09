Премьер Словакии снова сказал о "нацистских войсках" в Украине: детали скандала

Фицо заявил, что мир якобы молча мирится с "нацистскими" движениями в Украине.
Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова заявил, что в Украине якобы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует.
Об этом Фицо сказал во время визита в музей Холокоста в словацком городе Середа в понедельник, 9 сентября, сообщает TASR.
По мнению словацкого премьера, "мир полон лжи", поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях нацистов, а с другой – якобы идет на компромиссы, оскорбляющие жертв Холокоста и расового насилия.
"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, которые имеют очень четкий ярлык, который связан с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это – геополитическая борьба, это никого не волнует", – заявил премьер-министр Словакии.
Фицо считает, что слово фашист с большой легкостью употребляют и в Словакии.
"Как только у вас есть какое-то другое мнение, на вас сразу навешивают ярлык фашиста. Поэтому в этих условиях я хочу воздать почести жертвам не пафосными речами, а хочу призвать к действиям. Международное сообщество должно признать, что войска, носящие нацистские символы, не могут воевать в Украине", – сказал он.
Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине и обвиняет украинцев в якобы "попустительстве" нацизма.
Также Фицо называл войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом", который нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.
Помимо прекращения поставок оружия Фицо выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать Украине вступление в НАТО.
Читайте также:
- "Необратимый" путь Украины в НАТО: Фицо пугает Третьей мировой
- Хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине: нападающий на Фицо объяснил свой мотив
- Президент Словакии угрожает Украине: какая причина