Фицо заявил, что мир якобы молча мирится с "нацистскими" движениями в Украине.

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова заявил, что в Украине якобы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует.

Об этом Фицо сказал во время визита в музей Холокоста в словацком городе Середа в понедельник, 9 сентября, сообщает TASR.

По мнению словацкого премьера, "мир полон лжи", поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях нацистов, а с другой – якобы идет на компромиссы, оскорбляющие жертв Холокоста и расового насилия.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, которые имеют очень четкий ярлык, который связан с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это – геополитическая борьба, это никого не волнует", – заявил премьер-министр Словакии.

Фицо считает, что слово фашист с большой легкостью употребляют и в Словакии.

"Как только у вас есть какое-то другое мнение, на вас сразу навешивают ярлык фашиста. Поэтому в этих условиях я хочу воздать почести жертвам не пафосными речами, а хочу призвать к действиям. Международное сообщество должно признать, что войска, носящие нацистские символы, не могут воевать в Украине", – сказал он.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине и обвиняет украинцев в якобы "попустительстве" нацизма.

Также Фицо называл войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом", который нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.

Помимо прекращения поставок оружия Фицо выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать Украине вступление в НАТО.

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