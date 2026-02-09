Кир Стармер / © Associated Press

В правящей партии Великобритании все активнее обсуждают возможное изменение лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Лейбористской партии Великобритании рассматривают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.

Толчком к этому стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прошлые связи с Джеффри Эпштейном.

По информации Bloomberg, в партийной среде считают, что это решение серьезно отразилось на репутации правительства и стало катализатором углубления политического кризиса.

Дополнительно ситуацию обострило увольнение Моргана Максуини с должности руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя «полную ответственность» за рекомендацию назначить Мандельсона. В то же время в партии отмечают, что окончательное решение принималось непосредственно на уровне главы правительства.

Потеря одного из ключевых архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 существенно ослабила позиции премьера внутри кабинета министров.

По словам источников, члены правительства готовятся частно требовать от премьер-министра добровольно отойти в сторону или пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также обсуждается вариант масштабной перезагрузки правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают такой сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции действующего лидера выглядят особенно уязвимыми.

Дополнительное давление создает как сам избирательный цикл, так и атаки оппозиции, напрямую возлагающей ответственность за скандал на главу правительства.

Внутри партии уже называют потенциальных преемников, а возможное обнародование документов по поводу проверки назначения Мандельсона может еще больше усложнить ситуацию.

По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать определяющей для политического будущего нынешнего премьер-министра.

Ранее сообщалось, что главный помощник лидера Лейбористов Морган Максуини подал в отставку из-за назначения Питера Мандельсона послом в США на фоне документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Мы ранее информировали, что британский премьер-министр Кир Стармер никогда не был связан с покойным финансистом, осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.