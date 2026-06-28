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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Премьер Великобритании Стармер может возглавить одну из ключевых структур Запада: детали

Кир Стармер может попытаться перейти из британской политики на международный уровень. Одним из возможных вариантов для него называют пост генерального секретаря НАТО.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может продолжить политическую карьеру на международном уровне и рассматривает возможность возглавить НАТО.

Об этом сообщает The Observer.

По информации издания, должность генерального секретаря НАТО должна стать вакантной в 2028 году. На Даунинг-стрит отмечают, что Стармер заинтересован в этом кресле.

Как пишет The Observer, политик, вероятно, отдает себе отчет, что после работы во главе правительства его жизнь уже не вернется к привычному формату.

В то же время, для реализации такого плана Стармеру потребуется стабильная поддержка действующего британского правительства.

Сторонники политика отмечают его высокий авторитет среди европейских лидеров. По их словам, это подтвердил и недавний саммит G7.

Отдельно отмечают близкие отношения Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может стать важным фактором на фоне роли НАТО в поддержке и сдерживании России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня анонсировал свою отставку с должности.

Стармер подчеркнул, что за два года работы правительства ему удалось восстановить доверие к экономическому и оборонному секторам. В то же время британский премьер с уважением отреагировал на позицию своих однопартийцев по вопросу, остается ли он лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
32
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