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Премьер Великобритании Стармер может возглавить одну из ключевых структур Запада: детали
Кир Стармер может попытаться перейти из британской политики на международный уровень. Одним из возможных вариантов для него называют пост генерального секретаря НАТО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может продолжить политическую карьеру на международном уровне и рассматривает возможность возглавить НАТО.
Об этом сообщает The Observer.
По информации издания, должность генерального секретаря НАТО должна стать вакантной в 2028 году. На Даунинг-стрит отмечают, что Стармер заинтересован в этом кресле.
Как пишет The Observer, политик, вероятно, отдает себе отчет, что после работы во главе правительства его жизнь уже не вернется к привычному формату.
В то же время, для реализации такого плана Стармеру потребуется стабильная поддержка действующего британского правительства.
Сторонники политика отмечают его высокий авторитет среди европейских лидеров. По их словам, это подтвердил и недавний саммит G7.
Отдельно отмечают близкие отношения Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может стать важным фактором на фоне роли НАТО в поддержке и сдерживании России.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня анонсировал свою отставку с должности.
Стармер подчеркнул, что за два года работы правительства ему удалось восстановить доверие к экономическому и оборонному секторам. В то же время британский премьер с уважением отреагировал на позицию своих однопартийцев по вопросу, остается ли он лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах.