Премьер Венгрии хочет сорвать саммит по поводу будущего Украины: как может исправить ситуацию Макрон

Евросоюз находится в панике за неделю до ключевого саммита, на котором будут обсуждаться важные решения относительно будущего Украины. Сама же паника связана с Виктором Орбаном.

Об этом пишет Politico.

Как отмечается, премьер-министр Венгрии Орбан имеет настолько жесткую позицию по отношению к Украине — и многое другое — что дипломаты и официальные лица ЕС пытаются понять, что или кто может изменить его мнение.

Однако мнение путинского муртада попытается сменить президент Франции Эммануэль Макрон, человек, никогда не стесняющийся дипломатического вызова.

Макрон принимает Орбана на ужин в четверг вечером и попытается достичь компромисса перед саммитом в Брюсселе на следующей неделе. Там лидеры ЕС намерены принять историческое решение о привлечении Украины в клуб из 27 стран и заключить ключевое бюджетное соглашение, которое бросит 50 миллиардов евро спасательным кругом для разрушающейся от войны экономики Киева.

“Сейчас у нас нет времени на игры. Если мы находимся в ситуации, когда мир в Европе под угрозой, то мы должны каждый день и каждый час делать все возможное, чтобы защитить наш народ, и тем более народ Украины”, — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Однако Орбан угрожает сорвать саммит, четко дав понять в двух письмах президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров о вступлении с Киевом и в то же время хочет провести стратегическую дискуссию о поддержке блоком Украины.

Хотя Орбан раньше держал блок в заложниках, трое высокопоставленных дипломатов ЕС признали, что на этот раз все по-другому — ставки высоки, время чувствительно, а протест Венгрии выходит за рамки простого желания получить больше наличных денег ЕС.

Мишель, чья задача состоит в достижении компромиссов между лидерами, уже отправился в Будапешт для обсуждения с Орбаном, а также сокращает поездку в Пекин на саммит ЕС-Китай, чтобы продолжить поиски компромисса.

"Мы достигли состояния, когда думать, что Орбан просто просит больше денег, является "оптимистическим" взглядом", — сказал оставшийся анонимным высокопоставленный дипломат ЕС.

Выступая перед журналистами в Брюсселе в начале этой недели, госсекретарь Венгрии по общественной дипломатии и отношениям Золтан Ковач решительно отрицал идею, что Орбан занимает такую позицию, чтобы заставить Европейский Совет разблокировать миллиарды наличных средств ЕС, которые остаются заблокированными из-за правовых вопросов со стороны Будапешта.

"Наша позиция по Украине, наша позиция по пересмотру MFF [долгосрочного бюджета ЕС] и многие другие вопросы останутся несмотря на то, что происходит со средствами", — сказал Ковач.

Дипломаты расходятся во мнении, настроен ли венгерский лидер сорвать поддержку Украины, или он "просто" пытается шантажировать Брюссель. В то время как некоторые дипломаты и официальные лица ЕС уже планируют обходные пути или пытаются противостоять негативной печати, которая последует за неудачным заседанием Европейского совета на следующей неделе, другие остаются оптимистами, которые найдут выход. Макрон относится к последней группе.

Напомним, что партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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