Премьер Японии на встрече с Байденом обещал поддержку Украины

Ситуация, которая сейчас проходит в Украине, может повториться в Восточной Азии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна рассматривает ситуацию в Украине как собственную проблему и будет дальше продолжать санационное давление против России.

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Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Белого дома Джо Байденом.

Он подчеркнул, что ситуация, которая сейчас происходит в Украине, может повториться в Восточной Азии.

"Об агрессии РФ против Украины, если исходить из признания того, что сегодняшняя ситуация в Украине может завтра повториться в Восточной Азии, и если воспринимать этот вопрос как нашу собственную проблему для Японии, я выразил решимость продолжать строгие санкции против России, а также непоколебимую поддержку Украины", — сказал Кисида.

Кроме того, премьер Японии выразил готовность поддерживать тесное партнерство со странами, имеющими общие подходы по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила большой транш помощи от Японии.

Кроме того, мы ранее информировали, что японцы готовятся к возможной агрессии со стороны Китая.

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