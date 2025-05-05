- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Премьеру Польши бросили под ноги дымовую шашку: подробности с видео
Мемориальная церемония в Нидерландах, на которой присутствовали Дональд Туск и Дик Схооф, была прервана брошенной на сцену дымовой шашкой.
Премьер-министру Польши Дональду Туску 5 мая бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах.
Об этом сообщает RMF24.
Дымовую шашку под ноги Туску бросили, когда тот был на сцене во время мемориальных мероприятий в городе Вагенинген по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Вместе с премьером Польши на сцене находился его нидерландский коллега Дик Схооф.
Туск и Схооф должны были зажечь мемориальный огонь. Во время церемонии кто-то из толпы бросил на сцену дымовую шашку, которая упала под ноги польскому премьеру. По сообщениям, непохоже, что целились именно в Туска.
После инцидента премьеры ненадолго были выведены со сцены. Службы безопасности убрали шашку и мероприятие продолжилось без перерыва.
Отмечается, что в толпе были активисты с плакатами в поддержку Палестины. Кроме того, во время выступления министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса его перебивали пропалестинскими лозунгами.
Кстати, россияне отменили в оккупированном Севастополе парад к их Дню победы 9 мая. Это случилось после сбития двух российских истребителей Су-30 в Черном море вблизи Новороссийска.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.