Премьеру Польши бросили под ноги дымовую шашку: подробности с видео

Дональд Туск и Дик Схооф / © Associated Press

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Премьер-министру Польши Дональду Туску 5 мая бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах.

Об этом сообщает RMF24.

Дымовую шашку под ноги Туску бросили, когда тот был на сцене во время мемориальных мероприятий в городе Вагенинген по случаю освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Вместе с премьером Польши на сцене находился его нидерландский коллега Дик Схооф.

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Туск и Схооф должны были зажечь мемориальный огонь. Во время церемонии кто-то из толпы бросил на сцену дымовую шашку, которая упала под ноги польскому премьеру. По сообщениям, непохоже, что целились именно в Туска.

После инцидента премьеры ненадолго были выведены со сцены. Службы безопасности убрали шашку и мероприятие продолжилось без перерыва.

Отмечается, что в толпе были активисты с плакатами в поддержку Палестины. Кроме того, во время выступления министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса его перебивали пропалестинскими лозунгами.

Дата публикации 16:45, 05.05.25 Количество просмотров 1 Туску бросили под ноги дымовую шашку в Нидерландах

Кстати, россияне отменили в оккупированном Севастополе парад к их Дню победы 9 мая. Это случилось после сбития двух российских истребителей Су-30 в Черном море вблизи Новороссийска.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.