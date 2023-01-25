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Премьеры Польши и Британии отреагировали на решение Берлина по Leopard: "Большой шаг, чтобы остановить РФ"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Премьеры Польши и Британии отреагировали на решение Берлина по Leopard: "Большой шаг, чтобы остановить РФ"

Фото: Associated Press

Техника поможет ВСУ.

Польский премьер Матуеш Моравецкий поблагодарил германского канцлера Олафа Шольца за политическое решение о передаче Украине танков Leopard.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Решение об отправке "Леопардов" в Украину является большим шагом к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", — подчеркнул премьер Польши.

Глава британского правительства Риши Сунак назвал такое решение правильным. По его словам, немецкие Leopard и британские Challenger помогут ВСУ.

"Правильное решение членов НАТО и друзей направить основные боевые танки в Украину. Вместе с Challenger 2 они усилят огневую оборонную мощь Украины. Вместе мы ускоряем наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне и обеспечить крепкий мир", — подчеркнул Сунак. в Twitter.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Речь идет о роте – 14 танков. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера. Берлин также разрешил другим странам отправлять в Украину эту современную тяжелую технику.

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Дата публикации
Просмотры
4468
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