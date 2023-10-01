Премии, отпуска и зарплаты: журналисты выяснили, как Россия вербует кубинцев на войну против Украины

Некоторые кубинцы начали перевозить свои семьи в Россию на постоянное место жительства.

Россия занималась вербовкой кубинцев, привлекая их зарплатой и другими привилегиями на войну против Украины.

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Об этом информирует Reuters.

По данным издания кубинцам обещали заработную плату примерно 200 000 рублей, что равняется примерно двум тысячам долларов. Такая сумма очень велика для кубинцев, которые внутри страны имеют среднюю зарплату на уровне 17 долларов.

Новобранцы добровольно уехали в Россию, чтобы работать на военных. Россия занималась вербовкой через социальные сети. Таким образом, на войну против Украины заманили более сотни жителей Кубы.

Один из завербованных заявил, что россияне обучают кубинцев в городе Тула.

Один из вербовщиков на правах анонимности рассказал журналистам, что кубинцам предлагалось подписать контракт на год. Он предусматривает премию за подписание в размере 195 тысяч рублей, а затем месячную зарплату в 200 тысяч рублей плюс 15 дней отпуска после первых шести месяцев работы.

Кроме того, некоторые кубинцы начали перевозить свои семьи в Россию на постоянное место жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин открыл в Москве памятник кубинскому диктатору Фиделю Кастро.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Кубе участников июльских акций протеста бросили за решетку на 20 лет.

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