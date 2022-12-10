Премия мира во время войны: вместе с представительницей Украины награду получили лауреаты из России и Беларуси

Нынешнюю Нобелевскую премию мира разделили украинские, русские и белорусские правозащитники, на церемонии впервые речи награжденных прозвучали на трех языках.

В субботу, 10 декабря, в столице Норвегии Осло прошла торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира из Украины, России и Беларуси. Нобелевский комитет в этом году отметил украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Церемонию вручения премии транслировали на YouTube-канале The Nobel Prize.

Главное из речи представительницы Украины

"В этом году объявление премии мира ждала вся Украина. Мы расцениваем ее как признание усилий всего украинского народа, который смело выстоял против попыток разрушить мирное развитие Европы. Мы гордимся, что сегодня впервые украинский язык прозвучит на официальной церемонии", – сказала руководительница ЦГС Александра Матвийчук. .

Она добавила, что мир долго закрывал глаза на российские преступления в разных странах и наконец-то должен отреагировать на системные нарушения прав человека со стороны РФ.

"Мы получили Нобелевскую премию мира во время войны, которую начала Россия. Эта война длится уже 8 лет, 9 месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали привычными такие слова, как обстрелы, пытки, депортации, фильтрационные лагеря. Россия поверила, что может делать все, что захочет. Теперь Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину из-за умышленного причинения боли гражданскому населению. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление силой возродить прежнюю империю", — заявила Матвийчук.

Лауреатка отметила, что люди в Украине "как никто хотят мира", но он не наступит, когда страна, на которую напали, складывает оружие, потому что, по ее словам, это не мир, а оккупация...

"Бороться за мир – это не поддаваться на давление агрессора, а защищать людей от его жестокости", – отмечает правозащитница.

Что сказала супруга заключенного белорусского правозащитника

От имени белорусского правозащитника, основателя правозащитного центра "Вясна", который уже 17 месяцев находится в СИЗО, на вручении премии выступила его супруга Наталья Пинчук. Свою речь она произнесла на белорусском языке.

Принимая награду, она отметила, что "все мы осознаем, насколько важно и рискованно выполнять миссию правозащитников, особенно в трагическое время агрессии России против Украины".

В выступлении она зацитировала своего мужа, который находясь в заключении попросил передать, в частности, следующее: "Эта награда принадлежит всем моим друзьям-правозащитникам, всем общественным активистам, десяткам тысяч белорусов, которые были избиты, истерзаны, арестованы и заключены. Эта награда является наградой миллионам граждан Беларуси, которые отстояли свои гражданские права. Она отмечает драматическую ситуацию с правами человека в стране".

О чем говорил представитель российского "Мемориала"

Представитель российского "Мемориала", деятельность которого в РФ запретили кремлевские власти, Ян Рачинский выразил признательность Нобелевскому комитету за то, что "разделяет эту высокую честь с украинским Центром гражданских свобод и мужественным белорусским правозащитником Алесем Беляцким"

"Такое решение комитета имеет важное символическое значение. Оно подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество. А для нас это соседство – дополнительная награда", – сказал глава "Мемориала".

Напомним, ранее объявленные лауреаты Нобелевской премии мира 2022 возмутили украинцев, поскольку вместе с правозащитниками из Украины награду присвоили представителям России и Беларуси, ведущим против государства войну.

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