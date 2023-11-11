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Препятствовал эвакуации жителей Газы: армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира ХАМАС

Препятствовал эвакуации жителей Газы: армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира ХАМАС

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Препятствовал эвакуации жителей Газы: армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира ХАМАС

Командир ХАМАС Ахмед Сиам / Фото: соцмережі

Истребитель нанес удар по Ахмеду Сиаму, скрывавшемуся в школе аль-Бурак вместе с другими боевиками.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАСа, который держал в заложниках почти тысячу жителей Газы в больнице Рантиси, не давая им эвакуироваться.

Об этом сообщает Times of Israel.

Операция проводилась на основании разведданных Службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.

Истребитель нанес удар по Ахмеду Сиаму, командиру роты ХАМАС "Нассер-Радуан". ЦАХАЛ утверждает, что Сиам скрывался в школе аль-Бурака вместе с другими боевиками.

Два дня назад ЦАХАЛ сообщал, что Сиам препятствовал эвакуации около 1000 палестинцев из больницы Рантиси на севере Газы.

"Ахмед Сиам еще раз демонстрирует, что ХАМАС использует гражданское население сектора Газа как живой щит в своих террористических целях", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также сообщила, что с начала операции захватила 11 опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа.

Военно-морские силы и Сухопутные войска Израиля ночью нанесли удары по зданиям в северной части Газы, которые использовались боевиками, а также по оружейным составам, в том числе принадлежащим военно-морским силам ХАМАС.

Напомним, что ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа.

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Дата публикации
Просмотры
389
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