Препятствовал эвакуации жителей Газы: армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира ХАМАС

Истребитель нанес удар по Ахмеду Сиаму, скрывавшемуся в школе аль-Бурак вместе с другими боевиками.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАСа, который держал в заложниках почти тысячу жителей Газы в больнице Рантиси, не давая им эвакуироваться.

Об этом сообщает Times of Israel.

Операция проводилась на основании разведданных Службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.

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Истребитель нанес удар по Ахмеду Сиаму, командиру роты ХАМАС "Нассер-Радуан". ЦАХАЛ утверждает, что Сиам скрывался в школе аль-Бурака вместе с другими боевиками.

Два дня назад ЦАХАЛ сообщал, что Сиам препятствовал эвакуации около 1000 палестинцев из больницы Рантиси на севере Газы.

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ם 'רנתיסי' במהלך הלחימה



כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרבו ת של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצא טרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s — דובר צה״ל דניאל הגרי — Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023

"Ахмед Сиам еще раз демонстрирует, что ХАМАС использует гражданское население сектора Газа как живой щит в своих террористических целях", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также сообщила, что с начала операции захватила 11 опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа.

Военно-морские силы и Сухопутные войска Израиля ночью нанесли удары по зданиям в северной части Газы, которые использовались боевиками, а также по оружейным составам, в том числе принадлежащим военно-морским силам ХАМАС.

Напомним, что ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа.

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