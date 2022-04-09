Пресс-секретарь МИД России назвала украинский борщ проявлением "нацизма и ксенофобии": видео

Мария Захарова распространила вымысел о запрете кулинарных книг в Украине.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обосновала наличие "нацизма" в Украине тем, что в кулинарных книгах называют борщ украинским блюдом.

Такое заявление прозвучало на одном из брифингов министерства.

Официальная представительница внешнеполитического ведомства РФ уверяла, что в Украине запрещаются некоторые кулинарные книги.

"Почему? Потому что нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен принадлежать только кому-то одному. Вот только одному народу, одной национальности. А так чтобы он был общий, чтобы в каждом городе или каждом регионе каждая хозяйка могла его приготовить по-своему, — нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, что мы говорим — ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", — заявила Захарова.

Захарова заявила, что основной причиной "спецоперации" России является вопрос о национальности борща. pic.twitter.com/q74Jt7dEM5 — Токсичный контент (@SpiritOfSiberia) April 7, 2022

Напомним, несмотря на то, что Мария Захарова занимает столь высокую должность и является по сути лицом России, она постоянно попадает в скандалы, связанные с ложью, хамством, неуместными высказываниями в сторону других стран, политиков и, говорят, даже пьянством.

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