Преступление нацистов, унесшего жизни миллионов: факты, которые следует знать каждому о трагедие Холокоста

В мире, 27 января, ежегодно чествуют день памяти жертв Холокоста. Соответствующую инициативу Генеральная Ассамблея ООН приняла 19 лет назад – в 2005 году. Среди шести инициаторов – Украина. У нас, к слову, эта дата официально стала Днем памяти жертв Холокоста только в 2012 году.

ТСН.ua напоминает основные факты ужасающих событий.

В результате жесткой политики нацистов тогда погибло от 1,5 до 2,2 миллиона человек. Под уничтожение попали треть всех евреев в мире и представителей ряда других национальностей.

Зеленский почтил день память миллионов жертв Холокоста

Глава государства подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте. Это очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира.

"Преступление нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты. Так же важно помнить о подвиге тех, кто еще не знал, зло ли проиграет, но при всем том берег в своей душе добро и спас жизнь других... К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными, но каждое имя, которое известно, должно быть сохранено навеки. в самых темных обстоятельствах следует верить и помогать свету победить", — написал президент.

Как инициировали Холокост

Инициатором трагедии выступил нацистско-германский режим во главе с Адольфом Гитлером. Это объясняли тем, что немецкие евреи предали Германию во время Первой мировой войны и несут ответственность за ее поражение.

Звезда Давида, которую должны были носить евреи. Фото: AP

Следовательно, целью стало устранение всех евреев и других нежелательных групп из немецкого общества. Евреев также обвинили в экономических бедствиях Германии во время депрессии конца 1920-х — начала 1930-х годов.

"Окончательное решение еврейского вопроса" – термин, который нацистские власти использовали для обозначения плана уничтожения европейской нации. Реализация и координация "окончательного решения" были назначены 20 января 1942 г. на встрече старших офицеров СС и чиновников Германии.

Холокост в Украине: Бабий Яр

Эта трагедия стала черной страницей и для Украины. Крупнейшим местом массового убийства в Украине был Бабий Яр в Киеве. Там нацисты расстреляли более 30 тысяч человек. В общей сложности с 1941 по 1943 год в этом месте убили 100 тысяч человек. Среди жертв – подпольщики ОУН, коммунисты, евреи, ромы и узники Сырецкого концлагеря.

Евреи в Бабьем Яру

После того, как Украина обрела независимость, на место трагедии в Киеве приехал президент США Джордж Буш-старший. В 2007 году на месте трагедии был открыт Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

Примечательно, что уже во время полномасштабной войны в Украине российские военные обстреляли памятное место ракетами. Террористы совершили это преступление 1 марта 2022 года.

Лагеря смерти

Немецкие власти зашли дальше и начали создавать на оккупированных территориях концлагеря, где заточили евреев и другие народы.

Надпись на воротах концлагеря

"Часто расположенные в пригородах крупных городов, лагеря были очень наглядным показателем готовности нацистского режима применять насилие и террор. Заключенные в концентрационных лагерях находились в бесчеловечных условиях и подвергались пыткам, голоду, а в некоторых лагерях — медицинским экспериментам", — говорится в сообщении. .

Татуировка заключенных

Один из самых ужасных лагерей в Освенциме был единственным учреждением, где заключенным систематически татуировали с их тюремными номерами. Таким образом, нацисты пытались облегчить их идентификацию после смерти от голода, болезней или жестокости в лагере.

Кто понес наказание

Международный военный трибунал учредили после Второй мировой войны учредили Соединенные Штаты, Великобритания, СССР и Франция.

Уцелевшие высокопоставленные чиновники Третьего рейха предстали перед судом в Нюрнберге.

Среди них были Герман Геринг – вицеканцлер Гитлера и один из известнейших нацистских лидеров; министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп; Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной нацистами Польши; нацистский идеолог Альфред Розенберг; и Эрнст Кальтенбруннер, старший офицер СС и глава Главного управления безопасности Рейха.

Судебные процессы с людьми причастными к геноциду продолжались годами и включали процесс Эйхмана (Иерусалим, 1961); процесс Освенцима (Франкфурт, Германия, 1953–1965); и испытания Клауса Барби (Лион, Франция, 1987 г.) Поля Тувье (Версаль, Франция, 1994 г.) и Мориса Папона (Бордо, Франция, 1998 г.).

Напомним, в Украине 29 сентября чтят память жертв трагедии Бабьего Яра – одного из самых ужасных символов Холокоста. Именно в этот день 1941 года нацисты в оккупированном Киеве устроили первый массовый расстрел еврейского населения.

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