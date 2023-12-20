Преступление в воздухе: гражданина Китая обвинили в краже 23 тысяч долларов во время полета

Гражданин Китая был обвинен в преступлении. По свидетельству полицейских, он украл около 23 тысяч долларов во время полета из Вьетнама в Сингапур.

Об этом сообщает CNN.

По информации источника, преступление мужчина совершил 16 декабря на борту бюджетной авиакомпании Scoot, входящей в состав Сингапурских авиалиний.

52-летний Чжан Сюцян, являющийся гражданином Китая, находился на борту рейса самолета, летевшего из Хошимина в Сингапур.

Согласно обвинительному акту, 52-летний Чжан Сюцян якобы обокрал трех пассажиров.

У одного он украл из рюкзака три миллиона вьетнамских донгов (123 доллара США). А из сумки другого соседа украл 510 миллионов вьетнамских донгов (20 950 долларов США) и 50 сингапурских долларов (38 долларов США).

Из лежавшего в сумке третьего пассажира конверта вытащил еще тысячу долларов США и 930 сингапурских долларов (700 долларов США).

"Один из пассажиров предупредил экипаж о возможной краже, случившейся в салоне самолета. Экипаж вызвал полицию аэропорта. Правоохранители отдельно вывели из самолета пассажиров, в отношении которых будут расследоваться, а высадка остальных людей произошла в обычном режиме", — рассказал представитель авиакомпании.

Подозреваемый находится под стражей для проведения дальнейшего расследования. Если его признают виновным в краже, ему может грозить до трех лет заключения, штраф или и то и другое.

Это не первый подобный случай. В октябре 2023 года полиция Гонконга разоблачила преступный синдикат, похищавший кредитные карты пассажиров.

Между тем, в Украине, в Кропивницком, мужчина украл в аптеке лекарства за 146 гривен. За это он получил семь лет тюрьмы.

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