Преступления российских наемников: СМИ обнародовали доказательства военного присутствия "вагнеровцев" в Ливии

В частности, разведка получила карты перемещения наемников.

Британское издание ВВС обнародовало новые доказательства военной присутствия "вагнеровцев" в Ливии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 августа.

Достать их удалось ливийской разведке благодаря забытом планшета одного из боевиков. Там указаны карты перемещения наемников и данные об их спецоперации. Журналисты ВВС также узнали о списках военного оборудования, которые могли поставлять только из России.

Источники британского издания также сообщили, что бойцы "Вагнера" в условиях войны не придерживаются никаких моральных принципов. Они жестоко убивают военнопленных и гражданских, а также минируют территории, где живут мирные.

Новости мира: издание BBC обнародовало новые доказательства военного присутствия "вагнеровцев" в Ливии

К слову, "Вагнер" — тайная военная структура Российской Федерации. Официально Кремль отрицает какую-либо связь с ними. "Вагнеровцы" в 2014 году воевали на востоке Украины на стороне самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Также их следует замечен в Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР.

Напомним, французские расследователи опубликовали материал о деятельности российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР) — с десятками живых свидетельств возможных совершаемых ими.

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