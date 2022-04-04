Преступления российских военных в Украине: в столице Канады у посольства РФ организовали акцию "пустых колясок"

Преступления российских военных в Украине: в столице Канады у посольства РФ организовали акцию "пустых колясок"

В акции приняли участие несколько сотен человек.

В Оттаве напротив посольства России состоялась акция "пустых колясок" в память о детях, погибших в результате российского вторжения в Украину, передает "Укринформ".

Участники выстроили перед российским дипломатическим представительством десятки детских колясок и автокресел, чествуя память погибших детей.

К собравшимся через громкоговоритель обратились несколько выступающих, призывавших Канаду – как на уровне правительства, так и на уровне рядовых жителей – продолжать всемерную поддержку Украины в защите от российской агрессии.

Также на забор, которым оцеплено посольство, были расклеены фотоподтверждения преступлений российских военных в Украине.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучили и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.

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