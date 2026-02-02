Преступная сеть из граждан Германии, России и Украины вооружала Москву: арестованы 5 человек

Полиция Германии / © Associated Press

Федеральная прокуратура Германии разоблачила разветвленную сеть, которая годами поставляла товары российским оборонным предприятиям. Через фиктивные фирмы в РФ было отправлено продукции на сумму 30 млн евро в обход санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

В Германии правоохранители задержали пять человек, которых подозревают в создании схемы поставки товаров российским предприятиям оборонного сектора с нарушением санкций ЕС, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По подсчетам Федеральной прокуратуры, с февраля 2022 года группировка организовала около 16 тыс. отправлений на общую сумму около 30 млн евро. Следствие также предполагает, что процесс закупок координировался с участием российских государственных органов.

Под стражей — граждане Германии, России и Украины

Задержание осуществили сотрудники таможенной службы в Любеке — портовом городе на побережье Балтийского моря на севере страны, а также в соседнем районе Герцогтум-Лауэнбург. Под стражу взяли лиц с немецким, украинским и российским гражданством — на основании ордеров, выданных следственным судьей Федерального суда по вопросам юстиции.

Как отмечают в прокуратуре, вероятными конечными получателями продукции были 24 российские оборонные компании. Посольство России в Берлине пока не предоставило комментариев относительно выдвинутых обвинений.

Обыски провели в ряде населенных пунктов, в частности во Франкфурте-на-Майне — одном из ключевых финансовых центров Германии, а также в Нюрнберге в Баварии.

Пятеро фигурантов на свободе

В то же время еще пятеро фигурантов дела остаются на свободе.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил, что эти задержания демонстрируют серьезное намерение государства привлекать к ответственности за нарушение режима санкций.

«Сегодняшние операции, санкционированные федеральной прокуратурой, демонстрируют, что мы строго обеспечиваем выполнение санкций, согласованных на уровне ЕС», — отметил он.

По данным следствия, один из подозреваемых — гражданин Германии и России — контролировал торговую компанию в Любеке, которую считают ключевым звеном этой схемы. Для маскировки поставок, по словам прокуроров, использовались фиктивные фирмы, подставные получатели в пределах и за пределами Евросоюза, а также одна российская компания.

Кроме того, прокуратура сообщила о решении заморозить активы на сумму, эквивалентную стоимости всех совершенных операций.

Напомним, в январе журналистское расследование издания BILD выявило логистическую сеть, которая ежемесячно переправляет в Россию сотни тонн грузов в обход санкций ЕС. Схему организовали бывшие менеджеры «Почты России», используя склад вблизи аэропорта Берлин-Бранденбург и транзит через Польшу и Беларусь. Для прикрытия дельцы использовали документацию почты Узбекистана. Немецкие власти начали проверку деятельности компании.