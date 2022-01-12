Преступник девять часов насиловал 19-летнюю модель из Москвы, пришедшую на фотосессию

Девушка откликнулась на предложение за гонорар в размере 10 тысяч рублей (около 125 долларов США).
В Москве 19-летняя модель заявила в полицию об изнасиловании. По словам жертвы, ее содержали в номере загородной мини-гостиницы 9 часов.
Об этом сообщил в среду, 12 января, Telegram-канал Mash.
Девушка, с недавних пор занимающаяся моделингом, согласилась приехать в подмосковный Красногорск для участия в фотосессии, за которую ей пообещали заплатить 10 тысяч рублей. Однако вместо фотостудии она попала в гостиничный номер, где крепкого телосложения мужчина по имени Юрий запер ее и заставил выполнять все его сексуальные прихоти.
Девять часов преступник избивал и насиловал ее. Девушка подчинялась, опасаясь за свою жизнь, и даже вошла к нему в доверие. Уговорила отпустить ее погулять со щенком, пообещав возвратиться. На улице девушка вызвала такси и скрылась от насильника.
В полицию она обратилась только на следующий день.
Напомним, троих подростков подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы в Новосибирской области России.
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