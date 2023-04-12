"Преступник из запрещенной организации" устроил перестрелку с кадыровцами в Чечне (видео)

Кадыров заявил, что его служащие задержали "преступника".

Поздним вечером вторника, 11 апреля, в чеченском селе Гвардейское произошла перестрелка. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Населённый пункт оцепили кадыровцы, жителям запретили выходить на улицу. Затем появилась информация о "задержании преступника". В ночь на 12 апреля стрельбу в регионе прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он заявил, что его служащие ранили и задержали "злоумышленника из запрещенной организации" во время "спецоперации с привлечением техсредств для максимальной безопасности гражданского населения".

Напомним, в конце марта в чеченском городе Гудермес произошла стрельба в полицейском участке. В результате инцидента погибли два человека.