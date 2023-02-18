Преступника, который изнасиловал и до смерти избил девочку и отрубил ей руку, посадили на 260 лет: фото

Как стало известно в суде, мужчина уже отсидел в тюрьме за убийство собственного сына.

Убийцу, который изнасиловал и до смерти избил восьмилетнюю девочку, а затем отрубил ей руку, посадили на 260 лет.

57-летний Моэгидиен Пангакер похитил свою жертву, Тазне ван Вик, когда она шла за сладостями, и 7 февраля 2020 совершил страшный акт.

Его действия были описаны судьей как "отличительный признак хищнического поведения" с "чисто сексуальной" мотивацией.

Об этом сообщает издание Mirror.

Ужасает то, что мужчина изуродовал тело Тазне, найденное сброшенным в дождевую канализацию на автостраде в городе Вустер, в Западной Капской провинции, Южная Африка, через 12 дней после ее исчезновения.

Изуродованное тело девочки нашел местный житель и сообщил в полицию.

В этом месяце, 14 февраля, судьи Высокого суда Западной Капской провинции в Кейптауне осудили Пангакера за это страшное преступление и другие правонарушения к девяти пожизненным срокам – это 259 лет и шесть месяцев.

Как стало известно в суде, мужчина отсидел в тюрьме за убийство собственного сына.

"Девочка умерла в одиночестве, вдали от семьи в темноте и, скорее всего, чувствуя сильную боль. Обвиняемый не удовлетворился лишь изнасилованием, похищением и убийством Тазне, а осквернил ее тело и выбросил в ливневую канализацию", — рассказал страшные подробности судья.

Судья добавил, что похищение ребенка – это страх каждого отца. "Из звонков, которые получал Пангакер, он знал, насколько разъярены были родители Тазне и насколько возмущена община... Его мотив был сугубо сексуальным", — добавил он.

Власти приказали внести имя Моэгидиена Пангакера в Национальный реестр сексуальных преступников.

Напомним, в Одесской области педофил изнасиловал 8-летнюю девочку и убил ее отверткой. Суд назначил преступнику самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

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