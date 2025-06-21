Преступный тренд "жонглирование": полиция фиксирует всплеск нападений возле банкоматов

Банкомат / © Pexels

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Полиция ряда американских штатов отмечает рост преступного тренда под названием джагинг или жонглирование. Его жертвами чаще всего становятся граждане, которые планируют снять наличные возле банкомата или в помещении банка для собственных нужд, а затем группа преступников успевает ограбить за считанные секунды.

Полиция ряда американских штатов как Техас, Северная Каролина, Алабама и Южная Каролина сообщают, что количество случаев «джагинга» (jugging по-английски, дословно — «жонглирование») продолжает расти среди заявлений от пострадавших. Чаще это происходит, когда человек идет снимать средства, а его буквально за считанные секунды грабит группа подготовленных бандитов, сообщает Fox News.

Журналисты пишут, что этот вид ограбления состоит в том, что преступники следят за банками и банкоматами, выискивая жертв, снимающих большие суммы денег. Когда эти жертвы завершают свои транзакции, грабители обычно преследуют их во второе место, где они грабят жертв, часто в их автомобилях.

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«Джагинг рифмуется с ограблением, этот тренд уже разрезался от Техаса до Южной Каролины. Некоторые полицейские даже не были уверены, что сначала означает это слово, пока преступление не началось в зоне их ответственности. Правоохранительные органы предупреждают, что само преступление совершается в считанные секунды», — сообщают журналисты.

Представитель полиции Южной Каролины капрал Сесилио Рейес объяснил, как обычно совершается это преступление. Он указывает на следующую схему: преступники следят и будут наблюдать за жертвой, когда она входит или будет выходить из банка, или когда снимает средства в банкомате, чтобы увидеть, сколько наличных жертв забирает, после чего следят за ней до удобного момента.

«Так, например, был случай в Южной Каролине: владелец ландшафтного бизнеса зашел в банк, не подозревая, что за ним наблюдают, взял свою недельную зарплату, остановился на заправке, чтобы выпить газировки. Тогда два грабителя — они обычно работают командой — подъехали к его машине, разбили окно и сбежали со всей его зарплатой, забрав все деньги в сумме $6 тыс.», — рассказал журналист программы America Reports Стив Гарриган

Журналист также сообщил, что в настоящее время парламент штата Техаса работает над тем, чтобы совершить «джагинг» отдельным тяжким преступлением с более суровыми наказаниями, чем простое обычное ограбление или совершенный разбой.

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Полиция рекомендует всем не снимать большие суммы средств и стараться ограничиться необходимой суммой средств. Также людей просят обращать внимание на подозрительных людей, которые могут находиться рядом и сообщать копам в случае «любых подозрительных действий со стороны незнакомцев» во время визита в банк или банкомат.

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