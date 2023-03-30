Претенденты на место Путина: Ольга Курносова рассказала, в чью пользу меняются силы в российской элите

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приехал в Нью-Дели с рабочим визитом, принял участие в ежегодной встрече с коллегами по ШОС, где заявил, что все цели так называемой "СВО" будут достигнуты. Он в последнее время делает много заявлений: и что Россия дважды спасала Штаты от развала и об уничтожении Америки уникальным оружием.

Может ли активизация в медийном поле свидетельствовать, что баланс сил в российской элите меняется, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский политический аналитик Ольга Курносова.

Поскольку ситуация транзита нещадно приближается, все пытаются посмотреть свои возможности, попытаться отодвинуть какие-то свои границы. Этим, по словам аналитика, занимается не только Патрушев, но и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я уже молчу о Медведеве (заместителе секретаря Совбеза России Дмитрии Медведеве — ред.), который отчаянно пытается показать Путину, какой он молодец. Все понимают, что Путин куда-нибудь денется, а кто будет вместо него? Все друг перед другом пытаются показать, что они могут еще лучше. Хотя все прекрасно понимают, что экономическая ситуация плохая и продолжает ухудшаться, соответственно, денег на то, чтобы вести войну, становится все меньше», — отметила Курносова.

По ее словам, когда россияне не просто слегка испытают экономические трудности, а испытают их сильно, тогда тоже неизвестно, что будет происходить.

"Я уже не говорю о новой волне мобилизации, которую не так просто будет провести в России. Поэтому проблем много. Решить их можно только одним способом – отправив Путина на скамью подсудимых в Гааге. Всем будет гораздо легче, в том числе и россиянам, поэтому что, по крайней мере, одной проблемы они точно избавятся. Мне кажется, что было бы справедливо, если бы мы увидели Путина на скамье подсудимых. Мне хотелось бы посмотреть на него именно там. Это важно для всего мира", — добавила она.

Напомним, Дмитрий Медведев не скрывает уже имперские амбиции Кремля. Он накануне заявил, что Украина всегда была частью "Великой России", а "РФ и так долго мирилась с тем, что страны живут в разных квартирах".

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