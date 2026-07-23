Превзойдет "Эпическую ярость": Трамп сделал громкое заявление о новой массированной атаке на Иран

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьёз рассматривает возможность проведения новой масштабной военной операции против Ирана, масштабы которой могут превзойти недавнюю операцию «Epic Fury» («Эпическая ярость»).

Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

По словам американского президента, окончательное решение ещё не принято, однако подготовка к возможному силовому сценарию уже ведётся.

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«Я рассматриваю возможность нанесения масштабного удара. Самого крупного за всю историю. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому», — заявил Трамп.

В то же время президент признал, что новая военная кампания будет иметь серьезные последствия.

По информации Axios, двое высокопоставленных чиновников администрации США также подтвердили, что на данный момент никакого решения принято не было, а американские военные пока не получали соответствующих приказов.

Израиль готов присоединиться

Трамп заявил, что Израиль может быстро присоединиться к возможной операции.

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«Они присоединятся через две минуты, если я их попрошу», — сказал президент США.

При этом он подчеркнул, что американские войска способны действовать самостоятельно.

По словам Трампа, участие Израиля может спровоцировать дополнительный ответ со стороны Ирана, поэтому Вашингтон учитывает все возможные риски.

Переговоры с Ираном зашли в тупик

Американский президент также заявил, что Тегеран демонстрирует готовность вести переговоры, однако пока не готов пойти на компромисс.

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«Они ещё не испытали достаточно боли», — сказал Трамп.

Как сообщает Axios со ссылкой на два региональных источника, иранское руководство отклонило последнее предложение, переданное через посредников.

По словам одного из собеседников издания, переговорный процесс фактически зашел в тупик.

Напряженность на Ближнем Востоке нарастает

Axios отмечает, что в течение последних 12 дней США усиливали военные удары, пытаясь прекратить атаки Ирана на торговое судоходство в Ормузском проливе.

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В то же время Иран не демонстрирует готовности к деэскалации, а поддерживаемые им хуситы активизировали нападения на суда в Красном море, что усилило риски для мирового нефтяного рынка. На фоне обострения ситуации цены на нефть уже превысили 100 долларов за баррель.

Кроме того, Дональд Трамп предупредил в социальной сети Truth Social, что в случае новых атак хуситов на судоходство США возложат ответственность непосредственно на Иран.

«Иран, а также сами хуситы, понесут серьезное военное наказание», — подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на следующей неделе прибыть в Вашингтон для участия в мемориальных мероприятиях в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Президент США отметил, что готов провести с ним встречу, подчеркнув, что поддерживает «очень хорошие» отношения с израильским премьером.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал противостояние с Ираном, заявив, что не считает его полномасштабной войной, а называет «столкновением». В то же время он убежден, что Тегеран вскоре согласится на переговоры.

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