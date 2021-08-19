Президент Афганистана бежал из Кабула на российском самолете: СМИ узнали список пассажиров

Ашраф Гани воспользовался российским самолетом для бегства из своей страны, и по данным СМИ, перевез с собой немалую сумму денег.

Уже бывший президент Афганистана Ашраф Гани воспользовался российским самолетом для бегства из Кабула.

На борту российского самолета вместе с Гани был еще 51 человек. Соответствующий список пассажиров оказался в распоряжении афганского медиа Afghan International News Channel.

Вместе с Гани из Кабула сбежали его жена Рулав Гане, бывший советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб и игрок в крикет Мохаммад Наби.

Вот список пассажиров, среди которых имя экс-президента-беглеца.

افغانستان اینترنشنال به لیست افراد نزدیک اشرف غنی, رییس جمهور برکنار شده افغانستان دست یافته است که یکجا با او از کابل به امارات متحده عربی پناهنده شده اند. pic.twitter.com/pn0vYpOeB6 — افغانستان اینترنشنال — خبر فوری (@afintlbrk) August 18, 2021

Как отмечает афганский журналист Sudhir Chaudhary, владелец самолета подтвердил, что Гани перевозил с собой огромное количество наличных.

Напомним, экс-президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, в которой оправдывает свое решение бежать из Кабула намерениями предотвратить кровопролитие после наступления "Талибана".

Примечательно, что Гане также опроверг утверждение дипломата своей страны о том, что он украл 169 млн долларов из государственных фондов, прежде чем бежать из страны. В видео он также подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

В десятиминутном видео Гане опровергает информацию о похищении денег из государственной казны. "Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", — говорит президент Афганистана.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул , а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором".

По его словам, "столкнулся с трудным выбором". Ранее ТСН.ua рассказывал, что изменилось в Афганистане за первые дни после прихода талибов и как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку