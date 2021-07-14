Президент Афганистана пообещал, что в течение трех месяцев талибы будут побеждены, а территории — возвращены

Гани особо отметил, что для победы над талибами требуется, чтобы было национальное единство.
Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что движение "Талибан" будет побеждено в течение трех месяцев и ситуация в стране вернется под контроль.
Об этом в среду, 14 июля, сообщает TOLOnews.
"Ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится в течение трех ближайших месяцев. Талибы будут побеждены, а все территории, которые захвачены ими, будут возвращены", — сказал он.
Отмечается, что за последние месяцы девять районов провинции Балх, которую посетил Гане, перешли под контроль талибов. В то же время появились группы ополченцев, чтобы противостоять радикалам.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.
- С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.
- США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.
- Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.