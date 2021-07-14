Президент Афганистана пообещал, что в течение трех месяцев талибы будут побеждены, а территории — возвращены

Президент Афганистана пообещал, что в течение трех месяцев талибы будут побеждены, а территории — возвращены

Гани особо отметил, что для победы над талибами требуется, чтобы было национальное единство.

Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что движение "Талибан" будет побеждено в течение трех месяцев и ситуация в стране вернется под контроль.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает TOLOnews.

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"Ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится в течение трех ближайших месяцев. Талибы будут побеждены, а все территории, которые захвачены ими, будут возвращены", — сказал он.

Отмечается, что за последние месяцы девять районов провинции Балх, которую посетил Гане, перешли под контроль талибов. В то же время появились группы ополченцев, чтобы противостоять радикалам.

Напомним:

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 8 5% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.

когда президент США чтобы вывезти военные грузы, совершил примерно были Управлению тылового обеспечения Минобороны США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

также Минобороны Афганистана Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

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