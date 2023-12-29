Президент Аргентины отправил письма Путину и Си: каким громким заявлением он ошеломил

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС.

Об этом сообщает Political Lore.

По информации аргентинских СМИ, Милей несколько дней назад направил официальные письма главе КНР Си Цзиньпину и президенту РФ Владимиру Путину, в которых сообщил об отказе Аргентины от присоединения к БРИКС.

Отмечается, что лидер Аргентины также проинформировал об этом решение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу.

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Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен сосредоточиться на связях с Вашингтоном, а не на странах БРИКС. По его словам, Буэнос-Айрес должен отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США в качестве официальной валюты, а также отменить Центральный банк и несколько министерств, сократив правительственный аппарат.

Напомним, в августе группа стран БРИКС решила пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты стать новыми членами блока.

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