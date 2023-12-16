Президент Аргентины разыграл среди жителей страны свою последнюю депутатскую зарплату

Обещанную разыграть зарплату Хавьер Милей дал еще во время выборов в парламент.
Президент Аргентины Хавьер Милей разыграл среди граждан своей страны последнюю зарплату, которую он получил в качестве депутата перед принесением президентской присяги.
Об этом сообщает Associated Press.
Журналисты передают, что Милей "продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента".
В прямом эфире он провел розыгрыш последней месячной зарплаты в должности законодателя — 2,1 млн. аргентинских песо (около $2500).
Сообщается, что победительницей стала женщина по имени Вероника Гомес, а сам розыгрыш контролировался нотариусом.
Милей пообещал разыграть свою зарплату депутату еще во время кампании на выборах в парламент два года назад. Тогда он заявлял, что сделает это, чтобы отделить себя от "касты" политического класса, которую он обвиняет в постоянных привилегиях.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал Аргентине совет по ее территориальному конфликту с Британией.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский встретился с новоизбранным президентом Аргентины.
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