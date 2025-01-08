Президент Азербайджана назвал Армению "фашистской страной" и пригрозил уничтожением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна является соседкой "фашистского государства", имея в виду Армению, а также назвал ее "источником угрозы" для всего региона.

Об этом он заявил в интервью азербайджанским телеканалам, передает АРА.

Он заявил, что независимая Армения является "фашистским государством", а также "источником угрозы для региона", потому что в течение 30 лет им "руководили носители фашистской идеологии".

"Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко тайно передал Азербайджану оружие перед войной с Арменией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Пашинян сделал эмоциональное заявление в парламенте о том, что Армения выйдет из ОДКБ.

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