Президент Азербайджана заявил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией

В Баку обещают гарантировать все права армянам, проживающим на территории Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности подписать мирное соглашение с Арменией, поскольку, по его мнению, в регионе "составились благоприятные возможности".

Об этом Алиев заявил во время встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Лидер Азербайджана заявил, что его страна готова гарантировать все необходимые права армянам, проживающим на территории Карабаха. В частности, он обещал обеспечить образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие права.

В свою очередь представитель Евросоюза поддержал мнения президента Азербайджана по поводу реинтеграции армянского населения Карабаха.

"Президент Ильхам Алиев сообщил, что создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, основные функции которой состоят в решении социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, и что на прошедшей в Евласе встрече были представлены планы Азербайджана по вопросам реинтеграции", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали кадры удара армии Азербайджана по базе российских "миротворцев" в Карабахе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных.

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