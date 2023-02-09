Президент Болгарии назвал отправку оружия в Украину "тушением пожара бензином"

Вместе с тем, Радев заявил, что его страна будет поддерживать украинский народ.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что отправка оружия в Украину похожа на "тушение пожара бензином". Также он призвал к миру между Украиной и РФ.

Об этом он сказал саммитом ЕС, пишет Euractiv.

"Я призываю ЕС использовать всю свою силу и все свои инструменты, чтобы мы могли вернуть прения в сторону прекращения войны и дипломатических усилий для мира", — добавил он.

Радев выступил против предоставления оружия Украине. К слову, предыдущий болгарский парламент примет такое решение в ноябре 2022 года.

Украина является центром всех дебатов в ЕС. Пора, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по ее прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения", — высказался болгарский президент.

По его словам, София в дальнейшем будет поддерживать украинский народ. В частности, принимая беженцев, как сказал Радев "по мере наших возможностей".

Напомним, Румен Радев выступал против предоставления Украине военно-технической помощи. По его словам, Болгарию втягивают. Политик подверг критике депутатов Народного собрания, которые поддерживают предоставление Украине помощи. По его словам, таким образом, парламентарии насаждают милитаристские настроения.

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