Президент Болгарии уходит в отставку: что это означает для страны

Румен Радев / © Интерфакс-Юг

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своем намерении сегодня, 19 января, официально покинуть пост главы государства.

Об этом он заявил в телеобращении накануне, пишет Sofia Globe.

Он объяснил свой шаг желанием лично поучаствовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Радев стал первым демократически избранным президентом Болгарии, уходящим с должности досрочно. Его решение обусловлено затяжным политическим тупиком, возникшим после декабрьской отставки кабинета Росена Желязкова и невозможности сформировать новое правительство. Теперь страна готовится к очередным выборам, которые станут уже восьмыми за последние пять лет.

Как пишет издание, в своей речи Радев подверг жесткой критике олигархию и традиционные политические элиты. Он обвинил его в измене национальных интересов. Несмотря на то, что он не объявил о создании партии, аналитики убеждены, что отставка развязывает ему руки для лидерства в новом политическом проекте.

Сообщается, что Радев является бывшим военным командующим, неоднократно отмечавшимся противоречивыми заявлениями о «российском» Крыме и критикой военной помощи Украине. После того, как Конституционный суд примет заявление Радева, полномочия главы государства перейдут к вице-президенту Илиане Йотовой. Она станет первой женщиной в истории Болгарии в этой должности и будет руководить страной до истечения срока в январе 2027 года. Именно Йотову теперь возложена обязанность назначить временное техническое правительство и определить дату весенних выборов.

В издании отмечают, что в это время оппоненты Радева, в том числе бывший президент Росен Плевнелиев, называют его популистом, который вместо единения требующей конституция нации окончательно расколол общество ради собственных амбиций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 января начал до сих пор проводить масштабные кадровые изменения как в политике, так и в спецслужбах. Эти изменения глава государства объяснил формированием двух треков — переговорного, который будет работать по окончании войны, и военного — в случае, если Россия откажется от мирного процесса.