Президент Бразилии отказался ехать на экономический форум в Россию по приглашению Путина

Бразильский лидер подтвердил готовность стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва сообщил, что он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом президент Бразилии сообщил на своей странице в Twitter.

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Он заявил, что в ходе беседы с Путиным подтвердил готовность стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

"Я подтвердил готовность Бразилии, наряду с Индией, Индонезией и Китаем, говорить с обеими сторонами конфликта в стремлении к миру", — написал Лула в твиттере.

Кроме того, он заявил, что поблагодарил российского диктатора за приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, но был вынужден отказаться, поскольку "не может посетить Россию сейчас".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не смог провести переговоры с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой на саммите G7 в японском городе Хиросима.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва заявил о своем желании помочь Украине и агрессорке России найти "золотую середину" на переговорах по окончании развязанной Кремлем войны.

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