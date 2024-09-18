Лула и Путин договорились о встрече на саммите БРИКС.

В среду, 18 сентября, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в котором подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей "урегулирования ситуации в Украине".

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении говорится, что хозяин Кремля в ответ выразил бразильскому президенту "принципиальные российские оценки" на этот счет.

Также читайте Война в Украине затянется: британский аналитик назвал причины

Во время этого разговора Лула и Путин договорились о встрече на саммите БРИКС, который состоится в российском городе Казань в октябре.

Кроме того, российский президент пообещал своему бразильскому коллеге помощь с ликвидацией лесных пожаров.

Ранее президент Бразилии заявил, что его страна стремится оставаться в стороне от "этого конфликта" и выступает за мирное урегулирование.

Напомним, еще летом Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны становятся на сторону России.

Читайте также: