Президент Бразилии сделал громкое заявление о войне в Газе и получил резкий ответ от Израиля

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва обвинил израильскую армию в совершении геноцида в Секторе Газы и сравнил действия Израиля с действиями Адольфа Гитлера во время Холокоста. В МИДе Израиля объявили бразильского президента персоной нон решетки.

Об этом сообщают издания Times of Israel и Israel Hayom.

Скандальное заявление Лулы

«Происходящее в Секторе Газа — это не война, это геноцид, — заявил Лула журналистам в Аддис-Абебе, где он участвовал в саммите Африканского Союза. – Это не война солдат против солдат. Это война между хорошо подготовленной армией и женщинами и детьми”.

Лула продолжил утверждать, что “происходящее в Секторе Газы с палестинским народом не происходило ни в какой другой момент истории”, кроме одного: “Когда Гитлер решил убить евреев”.

Израиль борется с хорошо вооруженной террористической группой в анклаве в ответ на самое смертоносное нападение на его население в истории. Израиль заявляет, что жертвы гражданского населения являются результатом действий боевиков, действующих под прикрытием невинных людей. Он подчеркнул, что прилагает усилия для минимизации смертей гражданского населения Газы, в том числе путем эвакуации из зоны боевых действий.

По непроверенным данным ХАМАСа, в войне погибли около 28 000 жителей Газы, что составляет чуть более 1% от общей численности населения. Израиль утверждает, что, по меньшей мере, 10 000 из них были террористами. Также он заявил, что война закончится, если ХАМАС освободит заложников и сдастся.

Во время Холокоста нацисты во главе с Адольфом Гитлером на основе расистской идеологии систематически преследовали еврейское население Европы, лишали всех его прав, загоняли в гетто и лагеря и истребляли, уничтожив около двух третей евреев континента.

Реакция Израиля

Израиль с возмущением отреагировал на комментарии Лулы, назвав их "позорными" и заявив, что посол страны будет вызван для "строгого выговора".

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что бразильский лидер "перекрыл красную линию".

«Слова президента Бразилии позорны и тревожны, – сказал Нетаньяху в своем заявлении. — Это тривиализация Холокоста и попытка нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самозащиту».

"Израиль борется за свою оборону и обеспечение своего будущего до полной победы, и он делает это, соблюдая международное право", — продолжил он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал эти комментарии "позорными и серьезными": "Никто не нанесет ущерба праву Израиля на самозащиту".

Дани Даян, глава Центра памяти жертв Холокоста "Яд Вашем", заявил, что комментарии представляют антисемитизм и являются "возмутительным сочетанием ненависти и невежества".

«Сравнение борющейся против кровавой террористической организации страны с действиями нацистов во время Холокоста достойно любого осуждения, — добавил он. — Печально, что президент Бразилии опустился на такой уровень крайнего искажения Холокоста».

Война еврейского государства с ХАМАСом началась 7 октября после того, как террористы организации совершили беспрецедентную атаку на юг Израиля, в результате которой были убиты около 1200 человек, преимущественно гражданских, и похищены 253 человека, сопровождавшиеся актами жестокости, в том числе сексуального насилия.

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Считается, что в Газе содержатся 134 заложника – не все из них живы – после того, как 105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАСа во время недельного перемирия в конце ноября, а четыре заложника были освобождены до этого. Трое заложников были спасены войсками живыми, также были обнаружены тела 11 заложников, включая троих ошибочно убитых военными. В число заложников входят два гражданских лица и двое погибших солдат, которые содержались ХАМАСом почти десять лет.

Израиль объявил войну ХАМАСу с провозглашенными целями ликвидации террористической организации и возвращения заложников.

В прошлом месяце Международный суд ООН провел слушания в Гааге после того, как Южная Африка подала заявление, в котором обвинила Израиль в геноциде в Газе и потребовала, чтобы суд обязал Израиль прекратить боевые действия.

Ожидается, что рассмотрение дела будет длиться годами. Суд отклонил просьбу ЮАР принять немедленные меры, чтобы обязать Израиль прекратить свою кампанию, но заявил, что заявление Претории о том, что Израиль нарушает определенные элементы Конвенции о геноциде в условиях войны, "правдоподобно", и сказал, что Иерусалим должен приложить усилий, чтобы не допустить вреда гражданскому населению.

Бывший председатель Верховного суда Израиля Аарон Барак, являвшийся представителем Израиля в суде, утверждал, что это решение основывается на "мизерных доказательствах".

Персона нон решетки

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 19 февраля, что президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва не будет желанным гостем в Израиле до тех пор, пока он не возьмет назад свои комментарии, сравнивающие войну Израиля против террористов ХАМ геноцидом во время Второй мировой войны

"Сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАСа со зверствами Гитлера и нацистов — это стыд и позор, а также серьезное антисемитское нападение", — сказал Кац послу Бразилии в Израиле Федерико Майеру, согласно заявлению его офиса.

Посла вызвали после того, как Лула заявил, что Израиль тривиализирует Холокост и оскорбляет евреев.

“Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Израиля — скажите президенту Луле, что он персона нон-грата в Израиле, пока он не возьмет свои слова назад», — сказал Кац. Встреча состоялась в Центре "Яд Вашем".

"Я привез вас к месту, которое больше, чем что-либо другое, свидетельствует о том, что нацисты и Гитлер поступили с евреями, в том числе с членами моей семьи", — пояснил министр иностранных дел.

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