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Президент Чехии не хочет становиться переговорщиком Европы об окончании войны в Украине — что заявил
О том, что Петр Павел может стать одним из кандидатов на роль европейского представителя в переговорах с РФ, сообщило британское издание.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что не намерен становиться представителем Европы на переговорах по завершению войны в Украине. В то же время, он готов поделиться своим опытом работы в НАТО и Европейском Союзе.
Об этом Павел сказал журналистам после встречи лидеров стран Вышеградской четверки (V4) в словацком городе Тренчин, передают ceskenoviny.
Его спросили, согласился ли бы он на предложение стать европейским переговорщиком.
«Я точно не имею таких амбиций. Но я был бы рад сделать вклад своим опытом в НАТО и Европейском Союзе. Однако именно европейские страны должны решить, кого они видят своим представителем», — ответил чешский президент.
Петр Павел возглавлял Военный комитет НАТО с июня 2015 по июнь 2018 года.
Почему президента Чехии называли возможным переговорщиком
О том, что Петр Павел может стать одним из кандидатов на роль европейского представителя в переговорах с Россией, 22 октября сообщило британское издание The Telegraph. По информации журналистов, европейские лидеры рассматривали пятерых политиков, которые могли бы вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине.
Павел отметил, что вопроса кандидатур на встрече лидеров Вышеградской четверки не обсуждали. Он также назвал упоминание своего имени в публикации The Telegraph журналистским предположением.
«Я видел, что мое имя появилось у The Telegraph в связи с несколькими другими. Но я бы назвал это журналистской дедукцией. Никаких переговоров по этой теме не было», — пояснил президент Чехии.
Мелони призывает Европу определиться с переговорщиком
Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала главу Европейского совета Антониу Кошту вынести вопрос назначения европейского переговорщика на неформальный саммит ЕС в Дублине в ноябре.
Об этом стало известно из текста закрытого письма Мелони, на которое 5 ноября сослались итальянские агентства ANSA и Adnkronos.
В письме премьер подчеркнула, что Европа должна говорить о войне в Украине «единственным голосом». По ее мнению, без назначения совместного представителя ЕС и определения его полномочий Евросоюз рискует остаться без влияния на переговоры по завершению войны.