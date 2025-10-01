- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Чехии перед выборами призвал граждан «не покинуть страну на милость России»
Парламентские выборы в Чехии проходят на фоне ухудшения ситуации в мире и Европе, и именно поэтому от их результата зависит будущее государства.
Президент Чехии Петер Павел обратился к гражданам накануне парламентских выборов, которые пройдут 3-4 октября.
Он подчеркнул, что голосование будет иметь решающее влияние на дальнейшее развитие страны.
«Многое стоит на кону из-за ухудшения ситуации безопасности в Европе и мире», — заявил глава государства.
По его словам, Чехия нуждается в правительстве, способном обеспечить безопасность вместе с союзниками.
«Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в кругу демократических стран и не оставит нас на милость России», — подчеркнул Павел.
Он подчеркнул, что от результатов выборов зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние Чехии. Основными гарантиями остаются членство страны в Европейском Союзе и НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, следует сбивать.
Мы ранее информировали, что в Москве неизвестные вандалы осквернили здание посольства Чехии. На фасаде появились оскорбительные надписи и рисунки непристойного характера.