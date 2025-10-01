Президент Чехии перед выборами призвал граждан «не покинуть страну на милость России»

Петер Павел / © Getty Images

Президент Чехии Петер Павел обратился к гражданам накануне парламентских выборов, которые пройдут 3-4 октября.

Он подчеркнул, что голосование будет иметь решающее влияние на дальнейшее развитие страны.

«Многое стоит на кону из-за ухудшения ситуации безопасности в Европе и мире», — заявил глава государства.

По его словам, Чехия нуждается в правительстве, способном обеспечить безопасность вместе с союзниками.

«Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в кругу демократических стран и не оставит нас на милость России», — подчеркнул Павел.

Он подчеркнул, что от результатов выборов зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние Чехии. Основными гарантиями остаются членство страны в Европейском Союзе и НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, следует сбивать.

Мы ранее информировали, что в Москве неизвестные вандалы осквернили здание посольства Чехии. На фасаде появились оскорбительные надписи и рисунки непристойного характера.