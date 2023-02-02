Президент Чехии Петр Павел поддерживает неограниченную военную помощь Украине с одним исключением

Чешский лидер призвал европейских партнеров Украины проявить больше смелости.
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО, считает, что военная помощь Украине, которая уже почти год отражает полномасштабное вторжение со стороны России, от стран Запада не должна быть ограничена и призвал союзников проявить больше мужества.
Об этом он заявил в четверг, 2 февраля, в интервью France Presse.
61-летний Павел, возглавлявший Военный комитет НАТО с 2015 по 2018 год, сказал, что Запад должен предоставить Украине, которая борется с российским вторжением, все виды оружия, кроме ядерного.
"Без бронетехники, беспилотников, артиллерии и ракет большой дальности и, наверное, даже без сверхзвуковой авиации Украина не может бороться с таким жестким противником", — считает чешский генерал в запасе.
По его мнению, европейским партнерам Украины нужно проявить больше смелости, поскольку "некоторые страны имеют сдержанную позицию" относительно поставок современного оружия.
Петр Павел призвал к единству и поддержал предложение Польши отправить в Украину истребители F-16, если такую инициативу поддержит НАТО.
"Мы должны предоставить Украине все необходимые средства, чтобы помочь ей самостоятельно вытеснить российскую армию со своей территории", — сказал он.
Новоизбранный чешский президент считает, что война должна закончиться выводом российских войск, мирными переговорами, восстановлением Украины и расследованием военных преступлений.
Петр Павел также выразил поддержку Украины на членство в ЕС и НАТО по окончании войны.
"Если мы воспринимаем НАТО и ЕС как зону стабильности, сотрудничества, хороших отношений, то мы должны позволить еще одной большой европейской стране присоединиться к нам", – заявил чешский лидер.
По его словам, Украина уже выполнила договоренности о ценностях, долгосрочных стратегических интересах, технологической совместимости между НАТО и украинской армией.
Чехия, являющаяся членом ЕС и НАТО с населением 10,5 млн человек, предоставила Украине военную помощь на сумму 217 млн долларов.
Напомним, в субботу, 28 января, на президентских выборах в Чехии победил 61-летний генерал в отставке Петр Павел, занимавший должность начальника Генштаба чешской армии и активно поддерживавший военную помощь Украине.
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