Президент Чехии предупредил, что произойдет, если Россия выиграет войну в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа России в войне против Украины станет опасным прецедентом для всего мира.

Петр Павел / © Associated Press

Если Россия победит в войне против Украины, это узаконит силу и станет опасным прецедентом для всего мира.

Об этом сказал президент Чехии Павел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Clash Report.

Президент Чехии Петр Павел сказал, что это фактически легализует «триумф агрессивной силы» в международных отношениях и откроет путь новым агрессиям.

«Если Россия выиграет эту несправедливую войну, это означает узаконение силы. Это создаст опасный пример, который может повториться в других регионах», — подчеркнул Павел.

Чешский президент также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны союзников критически важна не только для безопасности Европы, но и для сохранения мирового порядка, основанного на правилах.

Напомним, Петр Павел также высказался за продолжение инициативы по поставке боеприпасов Украине. В то же время успешная инициатива Чехии по поставкам более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглась критике внутри страны.

Тем временем наибольшая оппозиционная сила страны пообещала пересмотреть эту инициативу в случае прихода к власти.

