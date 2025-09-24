- Дата публикации
Президент Чехии предупредил, что произойдет, если Россия выиграет войну в Украине
Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа России в войне против Украины станет опасным прецедентом для всего мира.
Если Россия победит в войне против Украины, это узаконит силу и станет опасным прецедентом для всего мира.
Об этом сказал президент Чехии Павел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Clash Report.
Президент Чехии Петр Павел сказал, что это фактически легализует «триумф агрессивной силы» в международных отношениях и откроет путь новым агрессиям.
«Если Россия выиграет эту несправедливую войну, это означает узаконение силы. Это создаст опасный пример, который может повториться в других регионах», — подчеркнул Павел.
Чешский президент также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны союзников критически важна не только для безопасности Европы, но и для сохранения мирового порядка, основанного на правилах.
Напомним, Петр Павел также высказался за продолжение инициативы по поставке боеприпасов Украине. В то же время успешная инициатива Чехии по поставкам более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглась критике внутри страны.
Тем временем наибольшая оппозиционная сила страны пообещала пересмотреть эту инициативу в случае прихода к власти.