Президент Чехии Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Президент Чехии Петр Павел планирует обсудить антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры с представителями правительства.

Об этом президент Чехии написал в соцсети X.

«Заявление спикера Палаты депутатов, третьего по рангу конституционного лица, вызывает беспокойство не только у наших граждан, но и за рубежом, у наших союзников и партнеров. Я вынесу этот вопрос на ближайшей встрече с главой коалиционного правительства и на заседании конституционных деятелей», — написал Павел.

Реклама

Он подчеркнул, что координация внешней политики и политики безопасности Чехии является основой доверия к ней как партнера.

Напомним, что новый спикер чешского парламента отметился рядом антиукраинских поступков.

Так, в своей новогодней речи Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине «для поддержки совершенно бессмысленной войны» и назвал украинские власти «хунтой».

«Я верю, что наша республика спрыгнет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждение правительства США, направляется к Третьей мировой войне. Деньги текут по всем направлениям, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг „хунты Зеленского“, которые строят туалеты из золота», — заявил Окамура.

Реклама

«Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе», — добавил скандальный политик.

Кроме того, в ноябре Томио Окамура отметил свое избрание на должность демонстративным снятием со здания парламента украинского флага, висевшего над входом в правительственное здание как символ поддержки с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Наибольшее возмущение в Европе вызвали слова Окамуры не об Украине, а о том, что Брюссель якобы стремится развязать Третью мировую войну. Поэтому ему грозит отставка.