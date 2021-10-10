Президент Чехии — в реанимации: как его госпитализация может вызвать политический кризис

Именно президент участвует в политических консультациях и назначает нового премьер-министра.
Президент Чехии Милош Земан после госпитализации находится в палате интенсивной терапии.
Об этом информирует IDNES.
Врач политика рассказал журналистам, что госпитализация связана с обострением хронической болезни президента, но называть диагноз отказался.
Как пишет ВВС, в Чехии ходят слухи, что в Земана асцит — скопление жидкости в брюшной полости, что является следствием цирроза печени.
Отметим, что Земан попал в больницу как раз тогда, когда страна нуждается в его активной политической деятельности. Так, в Чехии оппозиция одержала победу на парламентских выборах.
Именно президент участвует в политических консультациях и назначает нового премьер-министра. В случае, если парламент дважды откажет ему в доверии, это право переходит к председателю парламента.
Отметим, что Земана госпитализировали вскоре после встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем, его политическим союзником. Противники Бабиша хотят сформировать правящую коалицию и сместить его с должности премьера. Сам Земан ранее заявлял, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не объединению партий.
Напомним, что сегодня, 10 октября, президент Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали.
Земан длительное время страдает невропатии нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление. Также он лечился от диабета.
В апреле президент Чехии сообщил, что будет передвигаться в инвалидном кресле.
В конце августа СМИ писали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. В сентябре 76-летнего Милоша Земана снова госпитализировали в больницу.
Земан был избран президентом в 2013 году. Через пять лет, в 2018 году, его переизбрали на второй срок. Политик известен своими пророссийскими заявлениями и поддержкой Кремля. В частности, он заявлял о необходимости покупки российской вакцины от COVID-19.