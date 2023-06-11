Президент Чехии встретился с девочкой из Украины, которую школьники травили из-за национальности — фото

В Чехии дети оскорбляли девочку из Украины из-за ее национальности и даже плюнули ей в лицо.

Президент Чехии Петр Павел встретился с маленькой девочкой из Украины, которую одноклассники оскорбляли во время школьной экскурсии из-за национальности.

Фото с девочкой президент Чехии опубликовал в Twitter.

"Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому в результате войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей. Но шрамы на душе останутся", – говорится в сообщении.

Как пишут в Сети, инцидент произошел во время школьной экскурсии учеников начальной школы в Опочно в Ричновске. Директор школы Ева Александрова после происшествия сообщила СМИ, что школа решит проблему с родителями и что она, безусловно, не согласна с таким поведением.

Позже была реакция на инцидент с ребенком посольства Украины в Чехии.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе. Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку", — заявили в дипучреждении.

Напомним, Россия заявила об атаке украинских морских дронов на корабль ЧФ.

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